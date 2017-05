Alvaro Morata est dans une situation un peu compliquée au Real Madrid. Après deux belles années passées à la Juventus Turin, l’attaquant est revenu dans son club. Et cette saison n’a pas vraiment comblé les attentes de l’Espagnol, qui est seulement le 18e joueur le plus utilisé par Zinedine Zidane. Le joueur de 24 ans est pisté par de nombreux grands clubs, comme Chelsea, Manchester United et le Milan AC.

Mais, selon AS, Zinedine Zidane souhaite absolument conserver le joueur et serait parti en croisade pour le convaincre de rester. Le technicien français a préféré titulariser Karim Benzema durant toute la saison, mais Morata n’a pas baissé les bras et a montré toute sa détermination lorsqu’il entrait en jeu. Une fois la finale de la Ligue des Champions passée (le 3 juin), les représentants de toutes les parties se verront pour discuter de ce dossier. Affaire à suivre.