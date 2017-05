En fin de contrat avec Manchester City, Gaël Clichy a toujours exprimé son souhait de rester en Premier League. Le latéral gauche de 31 ans possède déjà de belles touches avec Crystal Palace, mais il semblerait qu’un club plus prestigieux aimerait l’attirer cet été.

Selon The Sun et le Daily Mail, Jurgen Klopp en aurait fait sa priorité. La piste menant à Benjamin Mendy (Monaco) semble être trop difficile pour les Reds en vue de la concurrence sur ce dossier (Manchester City, Manchester United, FC Barcelone). En 2016-2017, c’est James Milner, habituel milieu de terrain et droitier, qui dépannait à ce poste.