Après l’Autriche, le Brésil, l’Allemagne ou encore les Etats-Unis, Red Bull rêve désormais de s’attaquer à la Premier League. L’entreprise de boissons énergisantes envisagerait de racheter West Ham,rapporte le Sun. Cependant, les plans du géant autrichien pourraient être contrecarrés par la législation de l’UEFA, stipulant qu’ils ne pourraient mettre entièrement la main sur un club supplémentaire en cas de qualification de Salzbourg ou Leipzig pour une compétition européenne.

De leur côté, les propriétaires de la formation londonienne, David Sullivan et David Gold, répètent qu’il n’est pas question de vendre la majorité des parts mais auraient concédé qu’ils pourraient en céder une partie afin de combler les dettes du club. West Ham a récemment été estimé à une valeur approximative de 235 M€. Alors qu’il s’affirme de plus en plus dans le monde du football, Red Bull donnera-t-il des ailes à des Hammers, en grande difficulté cette saison ?