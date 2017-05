Viré du FC Nantes début décembre après une entame de saison catastrophique, René Girard s’est exprimé dans les colonnes de Ouest-France sur la situation sportive de son ancien club. Il se dit "pas surpris" par l’excellente remontée des Canaris et cette 8e place à deux journées de la fin du championnat. Il reconnaît également le bon travail de son successeur Sergio Conceição.

« Je pense que, sans renfort, l’équipe pouvait viser entre la 10e et la 15e place. 8e est approprié à l’effectif actuel. Quand je regarde aujourd’hui, il y a juste deux attaquants de plus, que l’on n’a jamais voulu me donner. Les deux Brésiliens (Diego Carlos et Lucas Lima) sont là. J’ai aussi relancé des garçons comme Yacine (Bammou) ou Emiliano (Sala). Des garçons ont progressé. C’est bien et c’est apparemment mérité » a reconnu Girard, beau joueur.