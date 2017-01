Le mercato d’hiver est toujours une période compliquée pour certains joueurs et certains clubs. À Rennes, on ne sait pas si Paul-Georges Ntep (en fin de contrat dans six mois) ou encore Kamil Grosicki seront encore là en février. Christian Gourcuff s’est exprimé à ce sujet.

« Ils sont Rennais. Ce sont des situations contractuelles les concernant. Donc moi… À partir du moment où ils sont là, ils sont là. Et quand ils ne sont plus là, il faut en tenir compte et les remplacer. Le problème du recrutement, c’est qu’il doit être qualitatif. C’est ce que j’avais dit en juin. Il ne sert à rien d’empiler les joueurs à chaque poste. Parfois on se trompe, on prend un autre joueur et on se retrouve avec trois mecs au même poste. Il ne faut pas se tromper, c’est la difficulté », a expliqué l’entraîneur breton à Ouest France ce mardi.