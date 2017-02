Le Paris Saint-Germain a étrillé le Stade Rennais hier soir (0-4) au Roazhon Park. Les Rennais n’ont pas fait illusion très longtemps dans ce match comptant pour les seizièmes de finale de la coupe de France. En conférence de presse d’après-match, Christian Gourcuff, l’entraîneur rennais, a déploré la faible prestation collective de son équipe.

« Là, ce qui m’ennuie le plus, c’est qu’au-delà de la différence individuelle technique et physique qu’on connaissait, c’est surtout sur le plan collectif où on est en décalage les uns par rapport aux autres. (…) On sort d’un match où il n’y a eu aucune satisfaction. Sur le plan du jeu c’était très poussif. (…) Ce n’est pas tant l’élimination par Paris, ce n’est même pas le score, c’est la facilité avec laquelle Paris nous a transpercé et a géré le match. C’est ça qui est très déplaisant. »