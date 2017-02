Alors que le Stade Rennais ne s’est plus imposé en championnat depuis le 4 décembre dernier (2-0) contre Saint-Etienne lors de la 16e journée) les Rouge et Noir se sont une nouvelle fois inclinés cet après-midi à l’Orange Vélodrome (2-0). Pour Christian Gourcuff, les blessures de Chantôme et d’Amalfitano, sortis en première mi-temps ont plombé le match de son équipe.

« On a perdu deux joueurs majeurs dès les premières minutes. On a donc eu un premier quart d’heure difficile. On a ensuite repris nos esprits mais sans vraiment peser sur la rencontre, parce qu’on a été trop tendres dans tous les domaines pour pouvoir rivaliser. Sur la physionomie de la rencontre, ce n’est pas satisfaisant. Je vous entends parler d’Europe, mais on n’en a jamais parlé, il faut surtout prendre des points, et ce (samedi) soir on a montré trop de lacunes. On restait sur des prestations très cohérentes mais l’équipe n’est pas la même avec les blessures. »