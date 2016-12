Confortablement installé à une honorable septième place en Ligue 1, le Stade Rennais réalise une première partie de saison convenable, sans pour autant être folichonne. La faute en partie à trois défaites sur les quatre dernières sorties des Bretons. De quoi s’activer lors du prochain mercato hivernal ? Pas vraiment, si l’on en croit les propos du président René Ruello, invité sur les ondes de RMC et qui a préféré faire le point sur d"éventuels départs.

Et à la question concernant la possibilité de voir Costil quitter le club - il sera en fin de contrat à la fin de la saison - René Ruello s’est montré plutôt évasif et taquin : « Costil ? Vous êtes sûr qu’il va s’en aller ? Attntion quand même... » Quant à la situation de Kamil Grosicki, il s’est montré davantage concret : « Si Kamil a un gros contrat quelque part, il voudra partir, et alors on discutera. Pour l’instant, il est sous contrat jusqu’en 2020. » Autre dossier à traiter, celui de Habibou, sous contrat à Rennes jusqu’en 2017. « Il ne manque pas d’offres, mais il a tellement d’exigences qu’il ne trouve pas de clubs. Il est bien à Rennes... », a-t-il ainsi soufflé. Des situations compliquées, même si Ruello l’assure : « Trouver preneur pour les joueurs sur la liste des transferts, Jean-Luc Buisine (le directeur sportif, ndlr) y travaille tous les jours. »