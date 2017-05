On joue la dernière journée de Ligue 1 ce soir et le champion de France, Monaco, se déplace à Rennes. Les deux formations n’ont plus rien à jouer, seul l’honneur sera en jeu.

Leonardo Jardim change ses plans et fait jouer pas mal de remplaçants comme le 3e gardien Seydou Sy. Les jeunes Ndoram, Diallo et Jorge débutent dans un onze un peu particulier.

Les compositions :

Rennes : Costil - Danzé, Mexer, Gnagnon, Bensebaini - André, Fernandes, Prcic, Hunou - Mubele, Sio

Monaco : Sy - Raggi, Jemerson, Ndoram, Diallo - Lemar, Bakayoko, Fabinho, Jorge - Germain, Mbappé