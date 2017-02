Le groupe niçois pour affronter le Stade Rennais (dimanche, 15h) a été dévoilé ce samedi soir. Les Aiglons devront faire sans trois titulaires.

Et ce sera sans la star Mario Balotelli, annoncée malade et sans Malanga Sarr mis au repos par Lucien Favre. Les blessés Boscagli et Ricardo sont également absents.

Le groupe de Nice :

Cardinale, Benitez - Baysse, Burner, Dalbert, Dante, Le Marchand, Souquet - Cyprien, Koziello, Obbadi, Seri, Walter - Belhanda, Donis, Eysseric, Plea, Srarfi .