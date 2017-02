Après la victoire de l’Olympique de Marseille sur l’Olympique Lyonnais ce mardi soir (2-1 après prolongations), le PSG affronte ce mercredi soir le Stade Rennais en Bretagne pour le compte des seizièmes de finale de la Coupe de France.

Les deux formations se sont déjà affrontées à deux reprises cette saison, les deux fois en championnat. Le Paris Saint-Germain l’a emporté à deux reprises. Une fois largement (4-0) et, plus récemment, de manière plus courte (1-0). Jamais deux sans trois ?

Rennes : Costil - Cavaré, Mendes, Gnagnon, Figueiredo - Hunou, Prcić, Chantôme, Diakhaby - Saïd, Sio

PSG : Areola - Aurier, Marquinhos, Kimpembe, Maxwell - Nkunku, Thiago Motta, Rabiot - Lucas, Ben Arfa, Draxler.

Retrouvez le résumé de la rencontre à l’issue du match sur Foot Mercato.