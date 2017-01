Le Stade Rennais possède de nombreux jeunes, dont certains bénéficient de très peu de temps de jeu. C’est le cas d’Anthony Ribelin (20 ans) et Dimitri Cavaré (21 ans). Selon Ouest France, Les dirigeants rennais veulent prêter leurs 2 jeunes pousses. Ils ne manquent pas de prétendant notamment en Ligue 2.

Dimitri Cavaré suscite l’intérêt du Stade Lavallois, mais le joueur n’a pour le moment pas donné suite. Anthony Ribelin, n’entre pas non plus dans les plans de Christian Gourcuff. Le meilleur buteur de la CFA est suivi par Orléans et Bourg-Péronas.