Le torchon semble brûler entre Luis Enrique et le vestiaire barcelonais. L’humiliation infligée par le Paris Saint-Germain sur la pelouse du Parc des Princes a laissé des traces. Dans la nuit de mardi à mercredi, juste après la rencontre, la Cadena COPE affirmait que les joueurs blaugranas ne croyaient plus en Luis Enrique, le considérant incapable de redresser l’équipe et de trouver des solutions.

Aujourd’hui, c’est le quotidien catalan Sport qui évoque une réunion tendue entre le staff et les joueurs à la fin de la séance d’entraînement de l’après-midi. Les joueurs cadres de l’équipe ne se seraient pas privés de lâcher tout ce qu’ils avaient sur le cœur et le visage des différents participants en disait long... Si ce type de réunion peut parfois avoir des conséquences positives, l’inverse est tout aussi probable...