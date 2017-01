Le Paris SG, qui cherche activement une doublure à Edinson Cavani (29 ans), a longtemps été annoncé sur les traces de Lucas Alario (24 ans). Et si les contacts ont bien eu lieu entre le club de la capitale, Patrick Kluivert en tête, et l’entourage de l’attaquant de River Plate, l’opération ne se fera finalement pas, Nasser Al-Khelaïfi ayant balayé cette option.

Interrogé par Olé, au sortir d’un amical remporté avec les Millonarios, l’international argentin a expliqué qu’il avait déjà oublié cet épisode. « Ça n’a été que des rumeurs, ma tête est ici », a-t-il lancé avant de poursuivre. « Un joli semestre se dessine et nous devons être à la hauteur. (…) On se concentre sur le travail pour emmener River le plus haut possible », a-t-il conclu. C’est dit !