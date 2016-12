Bonne nouvelle pour les hinchas de River Plate ! Marcelo Gallardo, qui a notamment permis au club de Buenos Aires de remporter la Copa Libertadores 2015, va rester pour au moins une saison au club, et ce alors que son nom commençait à circuler un peu partout en Europe, notamment à l’Atlético de Madrid en cas de départ de Diego Simeone.

« Je vais rester une année de plus. Le coeur me dicte de continuer ici, c’est ce que je veux. Je ne pouvais pas dire adieu à ce lien aussi fort que j’ai avec les supporters, l’institution et la direction », a-t-il notamment expliqué en conférence de presse.