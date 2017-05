Lors des trophées UNFP, Diego Rolan était nommé dans la catégorie du plus beau but de la saison, et même s’il n’a pas gagné, l’Uruguayen n’a pas perdu son sourire. Coéquipier de Cavani et Suarez en sélection, le Bordelais a confié qu’il apprenait beaucoup aux côtés de ces deux grands buteurs.

« Ce sont des grands joueurs. Cavani, vous le connaissez : il marque à tous les matchs, Suarez aussi. Ce sont des buteurs, des grands joueurs, des stars. Moi, de mon côté, je profite à fond de jouer avec eux. J’apprends aussi beaucoup à leurs côtés. On a une belle équipe. On est 3es des éliminatoires dans la zone Amsud pour le moment. On y croit et on espère faire de belles choses en Coupe du Monde, » a-t-il déclaré à beIN Sports.