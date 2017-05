N’y aura-t-il plus jamais de numéro 10 dans le dos d’un joueur de l’AS Roma ? L’idée peut paraître folle, mais l’hommage serait immense, à la hauteur de la carrière et de l’histoire d’amour entre Francesco Totti et son club de toujours.

C’est la Corriere dello Sport, quotidien sportif italien basé dans la ville éternelle qui a soumis cette proposition à sa une ce vendredi. Pour rappel, Monchi, le nouveau directeur sportif de la Louve a annoncé qu’ « Il Capitano » prendra sa retraite sportive à la fin de cet exercice.