Une belle et longue histoire d’amour. Entre Francesco Totti et l’AS Roma, le mariage a débuté en 1993 (début en pros). Et il se poursuit toujours aujourd’hui. À 40 ans, le célèbre numéro 10 de la Louve est un véritable dieu dans la ville éternelle. Mais le milieu offensif italien arrivera en fin de contrat en juin prochain dans la capitale. Son entraîneur, Luciano Spaletti, milite pour qu’il continue avec les Giallorossi la saison prochaine.

« Je suis convaincu que Totti doit prolonger. Je ne veux pas qu’il arrête avec moi, et s’ils le font arrêter, alors je m’en vais, même si je gagne (...) Ma prolongation de contrat ? (...) Ce qui compte, ce sont les joueurs. Il faut prolonger Totti. Ce n’est pas ce que vous m’avez demandé ? C’est ce dont je veux parler (...) Totti n’a pas de contrat, il a un pacte d’amour avec la ville. Sa prolongation doit être naturelle, comme est naturel le bonheur que ressent le public quand il se lève du banc pour entrer en jeu ».