Clément Grenier a vécu une saison compliquée avec l’Olympique Lyonnais. Le Français ne compte aucune titularisation avec le club rhodanien cette saison. Longtemps annoncé à Nice, le milieu de terrain va finalement s’engager avec l’AS Roma, où il a passé sa visite médicale ce matin. L’AS Roma fait une belle opération même si elle prend un risque en signant un joueur en manque de rythme, mais avec un salaire conséquent. En attendant l’officialisation du transfert, l’entraîneur romain, Luciano Spalletti, voit en cette opération une opportunité de relancer le joueur.

« C’est un joueur qui a été suivi au Milan pour remplacer Pirlo. Il a connu un moment difficile dans sa carrière, qu’on peut corriger à la Roma, avec un environnement de confiance et un nouveau départ. Maintenant, il faut bien évidemment voir sur le terrain ce que cela va donner, avec ses nouveaux coéquipiers. Nous avons une grande confiance en lui et je suis convaincu qu’après quelques entraînements, il retrouvera déjà de l’enthousiasme, de la confiance et les qualités qui peuvent lui permettre de nous donner un coup de main », a-t-il déclaré en conférence de presse.