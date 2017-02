Ronaldo est un des meilleurs 9 de l’histoire du football. Le Brésilien a rejoint Barcelone en 1996 après un passage au PSV. Le joueur a réalisé sous les couleurs blaugrana l’une de ses meilleures saisons puisqu’il a marqué 47 buts en 49 matches. Mais l’attaquant n’y est resté qu’une année puisqu’il a rejoint l’Inter Milan en 1997. Étonnante stratégie que de le laisser partir, et il a expliqué les raisons de son départ au micro d’ESPN Brésil.

« Ce fut une expérience merveilleuse. Malgré cela, ça n’a pas été possible de rester, mais ce n’était pas de ma faute, confie Ronaldo. J’avais trouvé un accord pour prolonger mon contrat un mois avant que la saison ne se termine. Mais une semaine plus tard, l’avocat et le président du club ont décidé que cet accord était absurde. Ils étaient donc prêts à accepter l’argent de n’importe quel club enclin à payer la clause de 29 millions de dollars. »