Saint-Etienne et Bordeaux donnent le coup d’envoi de cette 36e journée de Ligue 1 ce vendredi soir à Geoffroy-Guichard. 7e du classement, les Verts n’ont pas d’autre choix que de l’emporter pour encore espérer se qualifier en Ligue Europa la saison prochaine. Privé de M’Bengue et Corgnet, Galtier opte pour un 4-3-3 avec le jeune Maiga en latéral gauche et un trio offensif composé de Hamouma, Beric et Monnet-Paquet

De leurs côtés, les Girondins auront également l’ambition d’aller chercher un résultat pour revenir provisoirement à un point de Lyon. Gourvennec doit se passer des services de Ménez et Touré. Il titularise ainsi Ounas dans le couloir gauche de l’attaque en compagnie de Malcom et Laborde. Vada et Kamano démarrent sur le banc.

Retrouvez le résumé de la rencontre sur notre site au coup de sifflet final.

Les compositions :

Saint-Etienne : Ruffier - Malcuit, Théophile-Catherine, Perrin, Maiga - Veretout, Pajot, Selnaes - Hamouma, Beric, Monnet-Paquet.

Bordeaux : Carrasso - Sabaly, Lewczuk, Pallois, Contento - Plasil, Toulalan, Sankharé - Malcom, Laborde, Ounas.