Saint-Etienne a connu un mercato agité. Pas tant par son activité mais par les petits à-côté. Jorginho est arrivé mais Andy Delort n’est pas venu, préférant Toulouse alors qu’Anthony Mounier a signé avant d’être reconduit vers la sortie après les nombreuses protestations des supporters. De quoi laisser des regrets à l’entraîneur des Verts. En conférence de presse, Christophe Galtier a reconnu que le mercato de son équipe avait été raté mais il n’en veut pas à ses dirigeants qui ont tenté de s’activer.

« Que Toulouse ait eu les moyens d’acquérir Andy Delort parce qu’ils avaient en réserve ces moyens-là, je pense avec la vente de Ben Yedder, ça va. Mais nous, sans Delort et d’autres joueurs, on est quand même là. Je ne veux pas que les gens pensent qu’on est bidons. Je sais que c’est difficile pour mes dirigeants. On ne peut pas mettre X millions d’euros sur un attaquant de pointe. Nous en avons trois sous contrat et un quatrième qui est prêté, qui s’appelle Neal Maupay et qui fait une magnifique saison en Ligue 2 (dix buts avec Brest, Ndlr). On fait quoi l’année prochaine ? Un effectif avec cinq attaquants de pointe ? Mes dirigeants, sur ça, sont très cohérents. Et je ne suis pas en train de faire du violon, parce que quand je ne suis pas d’accord avec eux, je leur dis. »