C’est jour de derby en Ligue 1 ce dimanche soir. Saint-Etienne reçoit Lyon à Geoffroy-Guichard pour une rencontre qui est toujours très attendue chez les supporters comme pour les joueurs. Les deux formations chercheront la victoire à tout prix d’autant que seulement 4 points les séparent. Les Verts doivent se passer des services de Ruffier. Moulin est titulaire dans les buts avec Hamouma, Soderlünd et Monnet-Paquet devant.

Du côté de l’OL, on repart sur un 4-3-3. Genesio doit se passer des services de Diakhaby c’est donc Mammana et Yanga-Mbiwa qui forment la charnière centrale avec Jallet latéral droit. Darder fait son retour au milieu en tant que titulaire aux côtés de Gonalons et Tolisso. Devant, le trio Fekir, Lacazette, Depay a eu les faveurs de l’entraîneur des Gones. Valbuena démarre donc sur le banc.

Les compositions :

ASSE : Moulin - Malcuit, Théophile-Catherine, Perrin, Pogba - Pajot, Saivet, Veretout - Hamouma, Soderlünd, Monnet-Paquet.

OL : Lopes - Jallet, Mammana, Yanga Mbiwa, Morel - Tolisso, Gonalons, Darder - Fekir, Lacazette, Memphis