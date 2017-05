On le sait maintenant depuis quelques heures, Christophe Galtier ne sera plus l’entraîneur de Saint-Etienne la saison prochaine. Arrivé à la fin de l’année 2009 en remplacement de Alain Perrin, "Galette" aura réussi à pérenniser et à stabiliser le club du Forez dans la première partie de tableau, offrant même 4 qualifications de suite en Ligue Europa. Sur RMC, Stéphane Ruffier a rendu hommage à son futur ancien entraîneur.

« Ça me touche. Parce que, déjà, je n’oublie pas que la période où on était en difficulté avec l’AS Monaco (l’ASM descendait alors en Ligue 2 lors de la saison 2010/2011), il est venu me chercher. Il a fait le forcing à Saint-Etienne pour venir me récupérer. On ne peut que saluer le travail qu’il a fait, ces longues neuf années qu’il a passées au sein du club, autant sur le plan sportif que sur le plan humain. Encore maintenant, j’ai un peu de mal à m’imaginer l’année prochaine sans Christophe Galtier à la tête de l’AS Saint-Etienne »,a confié le gardien des Verts.