Au micro de Canal + au sortir de l’élimination des Bleuets en Coupe du monde U20, l’attaquant de l’AS Monaco Allan Saint-Maximin (20 ans), prêté cette saison au Sporting Club de Bastia (3 buts et 2 passes décisives en 33 apparitions en Ligue 1), a envoyé un message fort au club de la Principauté.

« Je recherche du temps de jeu, si Monaco peut m’en donner, j’en serai très heureux. J’ai eu la chance d’avoir fait une bonne saison et de bons matches lors de la Coupe du monde U20, je ne me fais pas de soucis, je sais que je trouverai un club où j’aurai du temps de jeu. Je sais que je suis prêt. J’ai fait une bonne saison dans une équipe qui jouait le maintien. C’est toujours plus facile d’élever son niveau de jeu lorsque tu es entouré de joueurs de haut niveau, comme il y en a à l’AS Monaco », a-t-il glissé. Au club du Rocher de trancher. D’après O Jogo, Benfica se serait invité dans le dossier.