Joueur de Saint-Etienne entre 2013 et 2015, Allan Saint-Maximin n’a pas vraiment apprécié le traitement qui lui a été réservé par les dirigeants stéphanois. Vendu à l’AS Monaco en juillet 2015 pour 5 millions d’euros, le Guadeloupéen de 19 ans a ensuite été prêté un an à Hanovre avant d’être de nouveau prêté, mais cette fois-ci à Bastia cette saison. Alors qu’il joue sa première saison dans la peau d’un titulaire en Corse, il est revenu sur son aventure stéphanoise dans France Football.

« J’ai tout fait pour m’imposer sur le terrain, de bons matches contre l’OM, Bordeaux, Lille. Après, j’ai alterné entre la CFA et les tribunes. Au début, je me disais que j’apprenais le métier, et puis c’est devenu épuisant... Si j’avais été complètement nul, j’aurais accepté. Mais là, pour mon âge, j’avais des statistiques présentables. (Puis en 2015, après avoir prolongé) Saint-Étienne m’a vite fait comprendre qu’il ne comptait plus sur moi. Il fallait trouver une solution. Franchement, j’ai eu l’impression d’être pris... (Il réfléchit.) ... pour une marchandise. L’ASSE avait surtout cherché à renforcer ma valeur financière en me prolongeant » a raconté Saint-Maximin dans France Football.