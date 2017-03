Nicolas Saint-Ruf a eu un petit coup de chaud samedi soir, lors du match Bastia-Saint Étienne (0-0), match comptant pour la 28e journée de Ligue 1. Le défenseur bastiais a envoyé un coup de pied en pleine tête du pauvre Vincent Pajot. Le milieu stéphanois est tombé violemment par terre, en perdant connaissance. Nicolas Saint-Ruf s’est fait logiquement expulser.

L’ancien Montpelliérain a eu des nouvelles de Vincent Pajot et a tenu à s’excuser auprès du joueur via son compte Twitter officiel. Et les nouvelles sont rassurantes. « Juste un petit message pour dire que j’ai eu des nouvelles de Vincent et qu’il va bien. J’espère de tout mon cœur, ne jamais revivre ça ! Merci pour ton comportement Vincent, pour tes messages qui m’ont rassuré. J’espère que tu seras très vite de retour sur les terrains, comme tu me l’as dit ce matin. »