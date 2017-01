Après avoir déjà signé Clément Lenglet (21 ans), le FC Séville pourrait accueillir un nouveau défenseur central français. Selon le Daily Mail, Mamadou Sakho (26 ans) pourrait rejoindre le club espagnol sous forme de prêt en provenance de Liverpool.

En conflit depuis le début de la saison avec son entraîneur Jurgen Klopp, l’international français (28 sélections) pourrait retrouver du temps de jeu en Andalousie, lui qui n’a pas joué la moindre minute depuis le début la saison avec les Reds. Séville serait en revanche en désaccord pour payer l’indemnité de prêt réclamée par Liverpool et la prise en charge de la totalité du gros salaire de Sakho (environ 5 millions d’euros par an). L’ancien parisien a déjà été annoncé dans de nombreux clubs (PSG, OGC Nice, Galatasaray, West Bromwich et l’AC Milan) mais la piste sévillane semblerait être la plus sérieuse.