Rien ne va plus pour Antonio Cassano. L’Italien est en conflit avec son club, la Sampdoria de Gênes. Mis à l’écart, l’attaquant ne joue plus et s’entraîne en attendant de trouver un nouveau point de chute.

Selon la Gazzetta dello Sport, l’APOEL Nicosie compte relancer l’enfant terrible du football transalpin. Les dirigeants du club chypriote auraient formulé une offre à Cassano. De son côté, la Sampdoria ne s’opposera pas à un départ. Bien au contraire. La balle est dans le camp du joueur.