Première recrue du dernier mercato hivernal, Morgan Sanson occupe de fait une place particulière dans l’OM Champions Project. Le meneur de jeu aux 12 passes décisives en Ligue 1 attend impatiemment de voir de quoi sera fait le prochain mercato estival du club phocéen.

« Le club fait en sorte que le mercato d’été soit pertinent et intéressant, je vais suivre ça. Avec les réseaux sociaux, on est vite au courant, même si on lit beaucoup de choses fausses. Le mercato n’est pas l’une de nos discussions principales, mais on sait que du beau monde va arriver, on a hâte », explique-t-il en conférence de presse.