Présenté ce mercredi soir comme un nouveau joueur de l’Olympique de Marseillle, Morgan Sanson a beaucoup parlé d’adaptation. Il a de la chance, il connaît du beau monde dans le vestiaire olympien.

« Rémy va m’aider à ce que mon adaptation soit bonne ? On a été ensemble un an à Montpellier et j’ai aussi des affinités avec Florin Thuvin que je connais depuis longtemps maintenant. Marseille c’est un grand club, on va voir si je vais réussir à m’adapter », a-t-il dévoilé.