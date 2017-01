Présenté comme nouveau joueur de l’Olympique de Marseille ce mercredi par Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, Morgan Sanson s’est confié sur les futures ambitions de son nouveau club.

« Ils ont beaucoup d’ambitions et ils vont recruter beaucoup de joueurs, je pense, sûrement lors du mercato d’été. Ils vont faire un peu d’ajustement pour le mercato hivernal, mais je suis vraiment serein pour l’avenir. Ils ont vraiment envie de jouer les sommets de L1 dès la saison prochaine et être le plus rapidement possible en Ligue des champions et redevenir important au niveau européen », a-t-il expliqué dans un long entretien accordé à RMC Sport.