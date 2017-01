Décidément, tout ce qui sort de Santos a le don d’attirer les plus grosses écuries européennes. Aujourd’hui, le média brésilien Lance affirme que José Carlos Cracco Neto, plus communément connu sous le nom de Zeca au Brésil, plait à l’Atlético, à Liverpool, au PSG et à l’AC Milan.

C’est en tout cas le club madrilène qui semble le plus avancé pour s’offrir le latéral de 23 ans, puisque des conversations sont déjà en cours. L’été dernier, le club brésilien avait déjà refusé une offre de 8 millions d’euros venant des Colchoneros.