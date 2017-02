On le savait, blesser au genou gauche lors de la CAN (ménisque rompu, ligaments touchés) le latéral Ghanéen Abdul Rahman Baba a d’ores et déjà terminé sa saison. Il est même rentré à Londres, pour se soigner avec Chelsea, le club auquel il appartient.

« En raison de sa situation contractuelle, il ne pourra plus jouer avec Schalke », a précisé le directeur sportif du club allemand dans Revier Sport. En effet, le prêt ne comportait pas d’option d’achat. Le latéral de 22 ans peut donc désormais commencer à se préparer pour intégrer le 11 de Conte pour la saison prochaine.