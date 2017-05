La 38e et dernière journée de Serie A se déroulait aujourd’hui. Outre le résultat de la Roma et les adieux de Totti, il y avait d’autre enjeu, notamment en bas de tableau. Crotone et Empoli se livraient un duel à distance pour ne pas descendre en Serie B. Crotone devait impérativement gagner et devait espérer un faux pas de Empoli qui se déplaçait à Palerme, déjà relégué.

Et le scénario improbable s’est produit. Crotone a battu la Lazio, trois buts à un, alors qu’Empoli a perdu contre Palerme, deux buts à un. C’est donc Crotone qui jouera en Serie A la saison prochaine. Empoli, Palerme et Pescara sont relégués. En haut du classement, la Lazio a perdu et abandonne donc sa quatrième place au profit de l’Atalanta.

Tous les résultats des matches du soir :

Crotone 3 - 1 Lazio : Nalini (14e, 60e), Falcinelli (22e) pour Crotone, Immobile (26e) pour la Lazio

Fiorentina 1 - 2 Pescara : Saponara (66e) pour la Fio, Caprari (15e) et Bahebeck (65e) pour Pescara

Inter 5 - 1 Udinese : Eder (5e, 54e), Perisic (18e) et Brozovic (36e) puis Angella (78e, csc) pour l’Inter, et Balic (76e) et Zapata (90+3e) pour l’Udinese.

Palerme 2 - 1 Empoli : Nestorovski (76e), Bruno Henrique (84e) pour Palerme, Krunic (87e) pour Empoli.

Torino 5 - 2 Sassuolo : Boye (6e), Baselli (22e), De Silvestri (45+1e), Falque (57e) et Belotti (79e) pour Turin, Defrel (14e,40e, 81e) pour Sassuolo.