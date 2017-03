Les matches comptant pour 27e journée de Serie A ont réservé leurs lots de surprises cet après-midi. Fin de série pour la Juventus Turin, qui avait enchainé 10 victoires consécutives, et qui concède le nul sur la pelouse de l’Udinese (1-1). Zapata a ouvert la marque pour les Zebrette tandis que Bonucci a égalisé en seconde mi-temps pour la Vieille Dame. En tête du championnat, la Juventus conserve tout de même 8 points d’avance sur la Roma.

De son côté, l’Inter Milan a écrasé Cagliari, 5 buts à 1, avec notamment un doublé du Croate Perisic. Les Interistes sont cinquièmes, et confirment leur retour en forme lors des dernières semaines. Cagliari s’enfonce un peu plus dans le ventre mou, en restant treizième, à distance des places européennes et de la zone de relégation.

Tout les matches de l’après-midi :

Empoli 0 – 2 Genoa : Ntcham (89e), O. Hiljemark (90e)

Cagliari 1 – 5 Inter Milan : M. Borriello (42e) pour Cagliari, I. Perišić (34e), É. Banega (39e), I. Perišić (47e), M. Icardi (67e), R. Gagliardini (88e) pour l’Inter.

Udinese 1 – 1 Juventus : D. Zapata (37e) pour l’Udinese, L. Bonucci (60e) pour la Juventus.

Torino 3 – 1 Palerme : A. Belotti (73e, 76e, 81e) pour le Torino, A. Rispoli (30e) pour Palerme.

Crotone 0 – 0 Sassuolo

