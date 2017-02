La Juventus s’est imposée 2 buts à 0 à domicile face à l’Empoli pour le compte de la 26e journée de Serie A. Le club turinois a ouvert la marque suite à un but contre son camp de Skorupski (52e). C’est ensuite Alex Sandro qui a doublé la mise (65e).

La Juventus conforte donc sa place de leader et compte 10 points d’avance sur la Roma. Empoli, de son côté, s’enfonce un peu plus et reste à la 17e place, à 8 points du premier relégable, Palerme.

