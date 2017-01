Encore privée de nombreux joueurs (Buffon, Bonucci, Benatia, Alex Sandro, Dani Alves, Evra, et Lemina) la Juventus s’est quand même largement imposée ce dimanche soir (3-0) face à de faibles Bolonais. La vielle dame peut une nouvelle fois remercier son duo d’attaquant argentin : Higuain a inscrit un doublé (7e, 55e) et Dybala a transformé son pénalty (41e ). Les Bianconeri restent leaders de Serie A, Bologne est 15e.

El Pipita a donc profité de cette rencontre pour améliorer ses statistiques en inscrivant son 12e but de la saison en championnat. Même si les absents étaient en effet encore nombreux pour la Juve ce soir, c’était la première fois de la saison que Dybala, Marchisio et Pjanic étaient alignés ensemble. À signaler également, les premiers pas de Rincon sous ses nouvelles couleurs (l’ancien joueur du Genoa est prêté jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat à la Juventus). Anthony Mounier, seul Français présent sur la feuille de match, est rentré en toute fin de match (88e). Pour retrouver plus de temps de jeu, il devrait rejoindre un club de L1 cet hiver.