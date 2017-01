En s’imposant (0-1) sur le terrain de l’Udinese, grâce à un but de l’inévitable Radja « Ninja » Nainggolan (12e), la Roma garde sa deuxième place et résiste à la grande forme du Napoli qui s’est encore une fois imposé sur un large score au San Paolo (3-1) avec notamment le douzième but de la saison d’un autre belge, Dries Mertens (29 ans). Les Napolitains sont troisièmes, à trois points des Romains.

Plus bas dans le classement, la Lazio Rome s’est imposée (2-1) face à l’Atalanta Bergame, dévalisée lors de ce mercato hivernal. Sassuolo a dominé Palerme (4-1) et la Sampdoria Gênes a concédé le nul à domicile contre Empoli (0-0). Plus tôt dans la journée Cagliari a explosé le Genoa (4-1). Ce soir, la Juventus affronte la Fiorentina à Florence (20h45).

