Alors que la Juventus Turin s’est facilement imposée à Sassuolo (0-2) grâce notamment à un nouveau but de Gonzalo Higuain, l’AS Roma s’est incliné dans un match incroyable de rebondissements à Gênes contre la Sampdoria (3-2).

Avec un match en moins, la Juventus met désormais la Roma à 4 points. Naples (3e), qui joue ce soir contre Palerme (19e), a donc l’occasion de recoller à égalité de points des Giallorossi. À également signaler, le triplé de Falcinelli avec Crotone, Milan qui cale encore à l’extérieure en perdant contre Udinese (2-1) et les six buts entre la Fiorentina et le Genoa (3-3).

Pour le classement de Serie A cliquez ici

Résultats :

Hier :

Lazio Rome (0-1) Chievo Vérone

buteur : Inglese (90e)

Inter Milan (3-0) Pescara

buteurs : D’Ambrosio (24e) Joao Mario (43e) Eder (73e)

Aujourd’hui :

Torino (1-1) Atalanta Bergame

buteurs : Torino : Iago Falqué (16e) Atalanta : Petagna (66e)

Sassuolo (0-2) Juventus Turin

buteurs : Higuain (9e) Khedira (25e)

Sampdoria Gênes (3-2) AS Roma

buteurs : Sampdoria : Praet (21e) Schick (71e) Muriel (73e) Roma : Bruno Peres (5e) Dzeko (66e)

Udinese (2-1) AC Milan

buteurs : Udinese : Théréau (31e) De Paul (73e) Milan : Bonaventura (8e)

Crotone (4-1) Empoli

buteurs : Crotone : Stoian (24e) Falcinelli (56e, 90e sp 90e+2) Empoli : Mchedlidze (39e)

Cagliari (1-1) Bologne

buteur : Cagliari : Boriello (90e+2) Bologne Destro (64e)

Fiorentina (3-3) Genoa

buteurs : Fiorentina : Illicic (17e) Chiesa (50e) Kalinic (62e) Genoa : Simeone (57e 86e sp) Taarabt (60e)

Ce soir :

Naples-Palerme (20h45)