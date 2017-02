Mertens et ses coéquipiers sont en feu en ce moment et ne cessent de marcher sur la Serie A. Ce soir ce sont les joueurs de Bologne qui en ont fait les frais et qui ont encaissé sept buts à domicile (1-7) ! Un match aussi incroyable qu’engagé puisque Callejon (26e) pour Naples et Masina (32e) ont chacun reçu un carton rouge.

Deux hommes se sont particulièrement signalé lors de ce match : le Belge Dries Mertens qui a mis un triplé et qui reste sur l’impressionnante série de 12 buts en 8 matchs ; et le capitaine de cette équipe Marek Hamsik qui a lui aussi mis un triplé. Mais celui-ci est historique puisqu’il a battu un record incroyable de son club. Naples met la pression sur la Juventus qui reçoit demain l’Inter pour le « derby d’Italie » en revenant à trois points (2 matchs en retard pour la Juve) et sur la Roma qui accueille lundi la Fiorentina.

Le classement de Serie A ici