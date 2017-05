Après le festival offensif entre le Chievo Vérone et l’AS Roma (3-5), les Napolitains (3e) se devaient de faire un résultat contre la Fiorentina (7e) ce samedi soir pour conserver l’espoir d’accrocher la seconde place du championnat italien. Et les hommes de Maurizio Sarri ont une nouvelle fois confirmé qu’ils formaient l’une des équipes les plus attractives d’Europe.

Dans un San Paolo en feu, Naples a encore dynamité son adversaire (4-1) avec notamment un nouveau doublé de Dries Mertens qui portait son total à 27 buts en 34 matches cette saison. Le Scudetto, ce ne sera probablement pas pour cette année pour les Partenopei, mais les tifosi du club ont voulu faire passer un message pour le prochain mercato : « Pour ceux qui l’ont vécu, ceux qui en ont parlé, ceux qui sont fatigués des souvenirs, c’est l’été de vérité. Ramenez le Scudetto » y avait-il marqué sur une banderole déployée en début de match.

Naples (4-1) Fiorentina

buts : Koulibaly (8e) Insigne (36e) Mertens (57e, 65e) ; Illicic (60e)

