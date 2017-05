Après la nouvelle défaite de l’Inter sur sa pelouse contre Sassuolo en début d’après-midi et avant le choc de cette 36e journée de Serie A ce soir entre la Roma et la Juventus Turin, six rencontres avaient lieu. Naples en a profité pour aller écraser le Toro sur sa pelouse 5-0 grâce à un doublé de Callejon, un but d’Insigne, de Mertens et Zielinski.

En attendant la rencontre de ce soir, le Napoli reprend provisoirement la 2e place avec deux points d’avance sur la Roma. Dans les autres rencontres, Crotone n’a pas dit son dernier mot pour le maintien avec sa victoire 1-0 sur l’Udinese. Il revient sur Empoli, défait à Cagliari 3-2.

Le classement de Serie A à retrouver ici.

Les résultats de l’après-midi :

Palerme 1 - 0 Genoa : Lamanna (csc 13e).

Cagliari 3 - 2 Empoli : Sau (7e), Farias (17e, 45e) ; Zajc (79e), Maccarone (85e).

Bologne 3 - 1 Pescara : Destro (8e, 90e+1), Di Francesco (48e) ; Bahebeck (24e).

Crotone 1 - 0 Udinese : Rohden (18e).

Sampdoria 1 - 1 Chievo : Quagliarella (11e) ; Inglese (47e).

Torino 0 - 5 Naples : Callejon (7e, 77e), Insigne (60e), Mertens (72e), Ziielinski (79e).