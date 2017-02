Le Napoli et le Genoa ouvraient cette 24e journée de Serie A. Invaincu depuis le 29 octobre 2016 (défaite contre la Juventus 2-1, 11e journée) toutes compétitions confondues, le Napoli ne cesse d’enchaîner les bonnes performances.

Et les hommes de Maurizio Sarri n’ont pas tremblé à domicile face au Genoa ce vendredi soir puisqu’ils se sont imposés 2 buts à 0 grâce à des réalisations signées Zielinski (50e) et Giaccherini (68e). Les Napolitains repassent provisoirement devant l’AS Roma au classement et grimpent à la 2e place, à 6 points de la Juventus.

Le classement de Serie A à retrouver ici.