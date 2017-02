Ce match entre Bologne et Milan mettait fin à la 23e journée de Serie A. Et les Milanais se sont imposés 1-0, grâce à un but de l’ancien Monégasque Mario Pasalic en toute fin de partie, après une superbe action de Gerard Deulofeu !

Une victoire qui a du mérite, puisque les Lombards ont joué en infériorité numérique pendant une grosse partie de la rencontre. Paletta était expulsé à la 38e minute, et Kucka prenait lui aussi la porte à la 59e ! Les Milanais retrouvent donc la victoire après quatre matchs sans gagner.

