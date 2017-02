Une nouvelle fois décisif contre Leicester City, avec une offrande pour Joaquin Correa, Stevan Jovetic poursuit sur sa lancée depuis son arrivée au FC Séville en prêt en provenance de l’Inter Milan (3 buts et 4 passes décisives en 8 apparitions). Le Monténégrin savoure.

« Le match était fou, Leicester est une bonne équipe et joue bien en Ligue des Champions. Nous avons mieux joué qu’eux, nous avons eu des occasions et nous aurions dû davantage en profiter. Pour eux, c’est un but important. Nous savons qu’à (2-0) la double confrontation n’était pas réglée, nous devons nous préparer encore mieux pour le match retour » , a-t-il lâché, relayé par Novosti.