C’est fait, Clément Lenglet n’est plus un joueur du championnat de France de Ligue 1. Le défenseur et capitaine de l’AS Nancy-Lorraine dit en effet adieu à l’Hexagone, lui qui s’est finalement engagé ce mercredi en faveur du FC Séville, qui disputera les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face à Leicester. Un sacré bond en avant pour le joueur de 20 ans.

« J’ai hésité. Il y avait Nancy aussi mais le challenge était tellement beau, tellement passionnant pour moi et sachant que le train était déjà passé une fois avec la Juve. J’ai eu la chance d’en avoir un deuxième qui passe avec Séville. J’avais peur de louper le coche sur ce coup. C’est une grosse étape. Il va falloir s’acclimater, je risque d’avoir des périodes difficiles parce que c’est un championnat différent, c’est un football différent. J’espère que ce n’est qu’une étape et qu’on pourra voir plus loin après », affirme-t-il au micro de France Bleu.