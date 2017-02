Véritable pilier de son équipe depuis son arrivée en juillet 2015 en provenance de Stoke City (8 millions d’euros) Steven N’Zonzi (28 ans) est un grand artisan de l’excellente saison du FC Séville cette année. Courtisé par les plus grandes écuries européennes, il a finalement décidé de prolonger son bail avec le club sévillan jusqu’en 2020. Il a expliqué son choix en conférence de presse ce mardi.

« Je veux être ici. Nous pouvons faire de très bonnes choses cette saison. Je me sens très bien ici dans le club, la ville et l’équipe. Je profite de mon football maintenant, c’est la principale raison pour laquelle je reste ici, l’intérêt des autres clubs ne me soucient peu. Maintenant je veux me concentrer sur notre saison et je ne veux pas penser à ce qui se passera l’été prochain » a-t-il déclaré avant de parler de sa relation avec son entraîneur Sampaoli « dès le premier jour il m’a donné beaucoup de confiance. Voilà pourquoi je me sens très bien sur le terrain. »