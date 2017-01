Le FC Séville aime bien la Ligue 1. Après avoir pioché Ben Yedder à Toulouse l’été dernier, ainsi que Clément Lenglet à Nancy cet hiver, le club andalou aimerait enrôler le milieu lillois Ibrahim Amadou, selon L’Équipe. Le joueur de 23 ans est sous contrat jusqu’en 2019.

Séville aimerait bien piquer Amadou pour anticiper un possible départ de Steven N’Zonzi lors du prochain mercato estival. Toujours dans les colonnes de L’Équipe, son agent, Sylvain Chavanon, ne confirme pas, mais fait état d’autres clubs intéressés : « Il y a des clubs intéressés en Liga, mais aussi en Allemagne et en Angleterre. » Les dirigeants lillois ne seraient pas vendeurs et espéreraient même prolonger leur joueur.