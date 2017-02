3e de Liga après 23 journées, le FC Séville s’incruste dans la course au titre avec le Real Madrid et le Barça. Une équipe catalane qui n’est d’ailleurs pas au meilleur de sa forme, l’avenir de Luis Enrique étant même largement remis en cause. La recherche de son successeur pour la saison prochaine est d’ores et déjà enclenchée et les dirigeants catalans pensent à Jorge Sampaoli. Si le président sévillan souhaite faire prolonger le technicien argentin, qui est arrivé cet été, ce dernier ne veut pas se précipiter. C’est ce qu’il a déclaré en conférence de presse d’avant-match face à Leicester en Ligue des Champions ce mardi.

« Une prolongation ? Honnêtement, de manière totalement verbale, nous avons évoqué l’intérêt de prolonger notre séjour ici, mais en ce moment, nous sommes tous concentrés sur notre travail. (...) Mais en ce moment, la seule chose que nous ayons envie de vivre, c’est le présent. Je suis ravi que le niveau d’évaluation de notre travail soit aussi haut mais nous vivons ce match (contre Leicester) comme le plus important pour nous, afin d’être parmi les huit meilleures équipes du monde dans la compétition la plus importante du monde. Penser à autre chose qu’à ça serait irresponsable de ma part. »